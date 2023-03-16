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В Челябинской области мошенники похитили у женщины около 400 тыс. рублей под видом замены sim-карты

УрБК, Челябинск, 13.06.2023. В Челябинской области злоумышленники похитили у местной жительницы 375 тыс. руб., представившись оператором сотовой связи. Мошенники по телефону заявили женщине, что ей необходимо заменить sim-карту из-за истечения ее срока годности, сообщает пресс-служба южноуральского ГУ МВД России.

Неизвестный по телефону сообщил пострадавшей, что для замены sim-карты ей необходимо продиктовать код, поступившей ей в sms-сообщении. Женщина выполнила указания злоумышленника, после чего через некоторое время получила сообщение о том, что у нее имеется просроченный платеж по кредиту. Обратившись в банк, потерпевшая узнала, что на ее имя действительно был оформлен кредит. После чего она обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом в крупном размере».

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