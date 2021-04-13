С российского рынка в ближайшие три года могут уйти 50 банков

УрБК, Москва, 13.06.2023. С российского рынка могут уйти порядка 50 банковских организаций. Это произойдет в ближайшие три года, рассказал глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов, сообщают «Известия».
Эксперт подчеркнул, что причины и скорость ухода будут зависеть от множества факторов. Так, по его мнению, для иностранных кредитных организаций скорость ухода будет определяться выгодой.
«Скорость ухода здесь во многом зависит от административных решений и от взаимоотношений с регуляторами головных банков, а также от того, насколько выгодно уходить», — добавил М. Сухов.
Эксперт также уточнил, что всего на данный момент на отечественном рынке работает более 50 иностранных кредитных организаций. Однако капитал некоторых из них находится под контролем дружественных государств, и они не планируют уходить из России.
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