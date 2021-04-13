УрБК, Москва, 13.06.2023. С российского рынка могут уйти порядка 50 банковских организаций. Это произойдет в ближайшие ...

С российского рынка в ближайшие три года могут уйти 50 банков

УрБК, Москва, 13.04.2021. Аналитики агентства «Эксперт РА» прогнозируют, что в ближайшие три года с рынка добровольно ...

«Эксперт РА» прогнозирует добровольный уход с рынка не менее 45 банков

В ближайшие три года количество банков в России сократится на сотню, такой прогноз сделал генеральный директор ...

Гендиректор АКРА Михаил Сухов прогнозирует закрытие сотни банков за три года

УрБК, Москва, 23.09.2020. В ближайшие три года количество банков в России сократится на сотню, такой прогноз сделал ...

Гендиректор АКРА Михаил Сухов прогнозирует закрытие сотни банков за три года

Директор департамента лицензирования деятельности кредитных организаций и финансового оздоровления Банка России Михаил Сухов: Серьезных потрясений в банковской системе в связи с увеличением требований к размеру уставного капитала не будет

УрБК, Москва, 05.02.2010. «В этом году вступила в силу норма по минимальному размеру капитала кредитной организации, ...