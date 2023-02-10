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За 2022 год малый и средний бизнес в России получил более 136 тыс. льготных кредитов

УрБК, Москва, 09.06.2023. Число выданных объектам малого и среднего предпринимательства (МСП) льготных кредитов в России выросло с 42,3 тыс. в 2020 году до 136,1 тыс. по итогам 2022 года. В денежном выражении показатели увеличились с 1,29 трлн до 1,31 трлн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Корпорации МСП.

По итогам 2022 года господдержкой обеспечено 35% от числа всех выданных займов и 23% — от кредитного портфеля. Особенно значительный рост финансовой поддержки под поручительством Корпорации МСП отмечается после запуска в сентябре 2021 года «зонтичного механизма». Это упрощенная модель гарантийной поддержки, при которой корпорация берет на себя до 50% обязательств заемщика, если он не может их выполнить.

Отмечается, что рост числа получателей господдержки при этом маловероятен. Это связано с тем, что дальнейшее дробление помощи может сократить объем поддержки одной организации до незначительного.

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