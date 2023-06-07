Площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась до 1,2 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. По состоянию на утро 9 июня в Свердловской области остаются активны пять лесных пожаров общей площадью 1,2 тыс. га. Днем ранее — 3,4 тыс. га. Локализованы четыре природных возгорания на площади 913 га, сообщает департамент информационной политики региона.
В борьбе с огнем задействованы более 300 человек и 50 единиц спецтехники.
Добавим, что с момента объявления особого противопожарного режима на Среднем Урале регулярно проводятся выездные проверки. По их результатам возбуждено более 3,5 тыс. дел об административных правонарушениях.
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