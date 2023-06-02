В Свердловской области остаются активны 23 лесных пожара

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. По состоянию на утро 7 июня в Свердловской области остаются активны 23 лесных пожара общей площадью 3,3 тыс. га. Из них 15 локализованы на площади 932 га, сообщает департамент информационной политики региона.



В борьбе с огнем задействованы около 750 человек и более 150 единиц спецтехники, включая спецавиацию.



Добавим, что за минувшие сутки было ликвидировано 22 природных возгорания на площади 298 га.