УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. По состоянию на утро 7 июня в Свердловской области остаются активны 23 лесных пожара общей площадью 3,3 тыс. га. Из них 15 локализованы на площади 932 га, сообщает департамент информационной политики региона.
В борьбе с огнем задействованы около 750 человек и более 150 единиц спецтехники, включая спецавиацию.
Добавим, что за минувшие сутки было ликвидировано 22 природных возгорания на площади 298 га.
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