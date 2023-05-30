В Свердловской области горят 5 тыс. гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на утро 1 июня в Свердловской области активны 22 лесных пожара общей площадью 5 тыс. га. Из них 13 локализованы на площади 4,3 тыс. га. За минувшие сутки потушены семь возгораний общей площадью 153 га, сообщает департамент информационной политики региона.



Сейчас в борьбе с огнем участвуют около 800 человек и более 120 единиц спецтехники, включая спецавиацию.