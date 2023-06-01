В Свердловской области горят 4,1 тыс. гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. По состоянию на утро 5 июня в Свердловской области остается активен 21 лесной пожар общей площадью 4,1 га. Из них 12 локализованы на площади 3,2 тыс. га, сообщает департамент информационной политики региона.



За минувшие сутки было потушено 15 природных возгораний на площади 1 тыс. 278 га.



В борьбе с огнем задействованы более 840 человек и 120 единиц спецтехники, включая спецавиацию.