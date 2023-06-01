В Свердловской области горят 4,1 тыс. гектаров лесов

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. По состоянию на утро 5 июня в Свердловской области остается активен 21 лесной пожар общей площадью 4,1 га. Из них 12 локализованы на площади 3,2 тыс. га, сообщает департамент информационной политики региона.
За минувшие сутки было потушено 15 природных возгораний на площади 1 тыс. 278 га.
В борьбе с огнем задействованы более 840 человек и 120 единиц спецтехники, включая спецавиацию.
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на утро 1 июня в Свердловской области активны 22 лесных пожара общей ...30.05.2023 В Свердловской области горят 3,6 тыс. га лесов
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. По состоянию на утро 30 мая в Свердловской области остаются активны 23 лесных пожара ...26.05.2023 На Среднем Урале остаются активны 19 лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. По состоянию на утро 26 мая в Свердловской области активны 19 лесных пожаров общей ...25.05.2023 В Свердловской области горят 6,2 тыс. га лесов
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Свердловской области на утро 25 мая остаются активны 19 лесных пожаров общей площадью ...23.05.2023 На Среднем Урале за сутки потушено 22 природных пожара
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. В Свердловской области за сутки 22 мая было потушено 22 лесных пожара на площади 1,8 ...