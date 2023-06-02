Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,47%

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 29 мая по 5 июня выросли на 0,42% и составили 61,93 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,47%, до 47,27 руб. Бензин АИ-95 — на 0,43%, до 50,91 руб. Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,01%, до 59,38 руб.

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