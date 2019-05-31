УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Екатеринбурге демонтировали незаконную автомойку на улице Таватуйской. Ранее арбитражный суд обязал владельца убрать незаконную постройку, а в случае отказа это должен сделать муниципалитет. Собственник требование суда не выполнил, сообщает пресс-служба администрации города.
У юридического лица было разрешение и договор с муниципалитетом на размещение здесь торговой галереи. Но владелец нарушил свои обязательства, организовав автомойку. В дополнение к этому он незаконно соорудил скважину, провел земляные работы, без согласования вырубил деревья и заасфальтировал газон. В итоге договор был расторгнут, а нарушитель должен выплатить штраф.
«Строительство началось весной 2022 года. Почти сразу заметив нарушения, администрация района стала фиксировать их на фото и видео — эти материалы послужили доказательством нашей правоты в суде. Тяжба длилась около года. Нарушитель неоднократно подавал апелляции и пытался избежать ответственности, однако суд оказался непреклонен», — рассказала начальник юридического отдела администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга Юлия Шмакова.
Юридическое лицо совершило аналогичные нарушения в Верх-Исетском районе. За них его тоже ждет судебное разбирательство и снос незаконных построек.
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