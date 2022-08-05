В Екатеринбурге вступило в силу решение суда о сносе незаконной автомойки на Сортировке

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В Екатеринбурге хозяева незаконной автомойки будут обязаны демонтировать строение, а также восстановить нарушенные при его строительстве газон и бордюр. О борьбе с незаконными объектами на улицах города рассказал в личном Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
«Как получается, что на наших улицах появляются незаконные торговые объекты? Ведется ли борьба с ними? Отвечу на эти вопросы на конкретном примере», — написал в блоге градоначальник.
Речь идет о нестационарной торговой точке на перекрестке улиц Таватуйской и Сортировочной, разрешение на установку которой предпринимателям в 2020 году выдала администрация Железнодорожного района.
«А предприниматели начали возводить там автомойку: бетон и асфальт вместо газона, заезд с улицы, ради которого снесли недавно уложенные бордюры. И даже артезианская скважина», — поделился с читателями Алексей Орлов.
В связи с выявленным нарушением 27 мая 2022 года владельцам постройки было вынесено решение об административной ответственности. Однако они оспорили решение, в результате чего на протяжении восьми месяцев длилась судебная тяжба.
«Лишь на прошлой неделе вступило в законную силу решение, согласно которому незаконное строение должно быть демонтировано, газон и бордюр восстановлены. Будем и дальше бороться с незаконно установленными киосками. И, к слову, спасибо общественникам, патриотам Сортировки, которые очень помогли нам в этой ситуации», — резюмировал глава Екатеринбурга.
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