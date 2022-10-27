УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:45

В Невьянске будут судить бухгалтера за махинации с зарплатой на сумму более полумиллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Невьянске перед городским судом предстанет главный бухгалтер муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурного досуга», которая на протяжении нескольких лет подделывала зарплатные ведомости. В результате этого учреждению культуры был нанесен ущерб на сумму более 520 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемая вносила в зарплатные реестры заведомо ложные сведения, завышая сумму, подлежащую перечислению ей лично и другим сотрудникам в качестве заработной платы. Денежные средства поступали на расчетные счета, принадлежащие главному бухгалтеру.

Женщину обвиняют в совершении преступления в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Также Невьянская городская прокуратура в рамках уголовного дела направила исковое заявление о взыскании с обвиняемой суммы причиненного ущерба.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.10.2022 В Екатеринбурге будут судить за хищение 7 млн рублей бюджетных средств сотрудников бухгалтерии Стоматологической поликлиники № 1

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух сотрудников бухгалтерии ...

07.08.2019 Бывшего бухгалтера Ашинского индустриального техникума будут судить за хищение более 1 млн рублей

УрБК, Челябинск, 07.08.2019. В Аше бывший бухгалтер Ашинского индустриального техникума предстанет перед судом за ...

05.10.2018 В Екатеринбурге судят бухгалтера за присвоение средств предприятия на сумму более 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. В Екатеринбурге перед судом предстанет бухгалтер предприятия, которая обвиняется в ...

28.04.2017 Бывшего главбуха комитета по управлению имуществом Краснотурьинска будут судить за мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2017. В суд направлено уголовное дело в отношении главного бухгалтера комитета по управлению ...

15.04.2016 Главбух станции юных техников в ЗАТО Свободный подозревается в хищении 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2016. Главный бухгалтер муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного ...

Популярные новости
22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима12.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга12.05.2023В Екатеринбурге с 12 по 14 мая из-за ярмарки выходного дня будет закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года
Архив новостей
Июнь 2023 (205)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18