В Невьянске будут судить бухгалтера за махинации с зарплатой на сумму более полумиллиона рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Невьянске перед городским судом предстанет главный бухгалтер муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурного досуга», которая на протяжении нескольких лет подделывала зарплатные ведомости. В результате этого учреждению культуры был нанесен ущерб на сумму более 520 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемая вносила в зарплатные реестры заведомо ложные сведения, завышая сумму, подлежащую перечислению ей лично и другим сотрудникам в качестве заработной платы. Денежные средства поступали на расчетные счета, принадлежащие главному бухгалтеру.
Женщину обвиняют в совершении преступления в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Также Невьянская городская прокуратура в рамках уголовного дела направила исковое заявление о взыскании с обвиняемой суммы причиненного ущерба.
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