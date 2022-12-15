Свердловские аграрии получат субсидии на жилье для сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Свердловской области смогут компенсировать часть затрат на строительство или покупку жилья своих сотрудников. Постановление о новой мере поддержке было принято на заседании правительства региона под руководством губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям составит 50% от стоимости недвижимости, но не более 2 млн рублей за один объект. Получить деньги можно за жилье, купленное для сотрудников не ранее чем за три года до предоставления субсидии», — рассказала заместитель министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская.
Нововведение допускает возможность для работника выкупить предоставленное ему жилье. Это можно сделать через пять лет после заключения договора найма дома или квартиры. Но нужно будет заплатить до 50% от стоимости, а если прошло 10 лет — до 10%. Сотрудник и работодатель могут предусмотреть вариант постепенного выкупа в течение пяти или десяти лет.
Субсидия будет предоставляться на основе отбора заявок предприятий АПК. В 2023 году решено выделить из бюджета 15 млн руб. на обеспечение новой меры поддержки.
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