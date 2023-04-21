Реальные доходы жителей Свердловской области в I квартале выросли на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, в I квартале 2023 года выросли на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Свердловскстат.



Отметим, что по сравнению с IV кварталом 2022 года реальные денежные доходы свердловчан, напротив, снизились — на 22,4%.