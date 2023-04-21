Реальные доходы жителей Свердловской области в I квартале выросли на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, в I квартале 2023 года выросли на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Свердловскстат.
Отметим, что по сравнению с IV кварталом 2022 года реальные денежные доходы свердловчан, напротив, снизились — на 22,4%.
Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, в 2022 году снизились на 1,5% по сравнению с ...21.04.2023 Реальные доходы жителей Свердловской области в 2022 году снизились на 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, в 2022 году ...14.02.2023 Реальные доходы жителей Свердловской области за год снизились на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Номинальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области в III квартале ...08.06.2021 Реальные доходы жителей Свердловской области в I квартале снизились на 10,4%
Реальные доходы жителей Среднего Урала в I квартале 2021 года сократились на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом ...08.06.2021 Реальные доходы жителей Свердловской области в I квартале снизились на 10,4%
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2021. Реальные доходы жителей Среднего Урала в I квартале 2021 года сократились на 10,4% по ...