Реальные доходы жителей Свердловской области в 2022 году снизились на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, в 2022 году снизились на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Росстат.
Отметим, что в IV квартале 2022 года денежные доходы свердловчан, напротив, выросли — на 0,7%.
Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, в 2022 году снизились на 1,5% по сравнению с ...14.02.2023 Реальные доходы жителей Свердловской области за год снизились на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Номинальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области в III квартале ...08.06.2021 Реальные доходы жителей Свердловской области в I квартале снизились на 10,4%
Реальные доходы жителей Среднего Урала в I квартале 2021 года сократились на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом ...21.02.2017 Реальные денежные доходы свердловчан в 2016 году снизились на 6,2%
Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) свердловчан в 2016 году по сравнению ...21.02.2017 Реальные денежные доходы свердловчан в 2016 году снизились на 6,2%
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2017. Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) ...