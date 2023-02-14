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Сегодня, 12:01

Реальные доходы жителей Свердловской области в 2022 году снизились на 1,5%

Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, в 2022 году снизились на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Росстат.

Отметим, что в IV квартале 2022 года денежные доходы свердловчан, напротив, выросли — на 0,7%.

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