Реальные доходы жителей Свердловской области за квартал выросли на 13,5%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, во II квартале 2023 года выросли на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Кроме того, относительно I квартала 2023 года реальные денежные доходы свердловчан, согласно статистике, увеличились на 13,5%.