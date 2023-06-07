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Сегодня, 15:01

Реальные доходы жителей Свердловской области за квартал выросли на 13,5%

Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, во II квартале 2023 года выросли на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Кроме того, относительно I квартала 2023 года реальные денежные доходы свердловчан, согласно статистике, увеличились на 13,5%.
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