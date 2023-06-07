Реальные доходы жителей Свердловской области за квартал выросли на 13,5%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, во II квартале ...07.06.2023 Реальные доходы жителей Свердловской области в I квартале выросли на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, в I квартале 2023 ...21.04.2023 Реальные доходы жителей Свердловской области в 2022 году снизились на 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Реальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области, в 2022 году ...14.02.2023 Реальные доходы жителей Свердловской области за год снизились на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Номинальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области в III квартале ...27.12.2019 Росстат зафиксировал в III квартале рост реальных доходов свердловчан на 9%
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. Реальные доходы жителей Свердловской области в III квартале 2019 года выросли на 9% по ...