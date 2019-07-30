Реальные доходы жителей Свердловской области за год снизились на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Номинальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области в III квартале 2022 года, составили 589 млрд руб. (46 тыс. 039 руб. на одного жителя в месяц). За год этот показатель вырос на 10% (в III квартале 2021 года — 535 млрд руб.), сообщает Свердловскстат.



При этом реальные доходы свердловчан, согласно статистике, за год снизились на 3,6%.