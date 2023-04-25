Цифровая платформа «МегаФон Экология» оказалась в числе лауреатов премии «Лучшие ESG проекты России»

УрБК, Москва, 06.06.2023. Платформа «МегаФон Экология» признана лучшей в категории «Цифровые решения для ESG». Данная программа позволит промышленным предприятиям контролировать выбросы и реализовывать проекты любой сложности в области охраны окружающей среды.
Как сообщает пресс-служба сотового оператора, сервис «МегаФона» работает на базе технологии IoT (интернет вещей). Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов.
На базе платформы «МегаФон Экология» разработано и реализовано несколько продуктов, отмечают специалисты. Среди них — мониторинг компонентов окружающей среды, контроль промышленных выбросов и сбросов, мониторинг воздуха рабочей зоны (контроль микроклимата). Также система может быть дополнена модулем мониторинга парниковых газов для реализации мероприятий по сокращению углеродного следа, обеспечения углеродной нейтральности территорий и деятельности предприятий, что соответствует основным критериям ESG-повестки.
«С каждым годом потребности бизнеса в решениях для сохранения окружающей среды растут. Мы развиваем свои продукты с учетом современных вызовов и тенденций. Цифровая платформа прошла апробацию и успешно внедрена на крупных промышленных предприятиях не только в России, но и в странах ближнего зарубежья, в том числе решены задачи по обеспечению межгосударственной связности платформенных решений с учетом требований к информационной безопасности разных государств. Функционал решения позволяет закрыть потребности государства и бизнеса», — рассказал директор по развитию облачных и инфраструктурных решений «МегаФона» Александр Осипов.
Отмечается, что сервис «МегаФон Экология» — это собственная запатентованная разработка компании, которая включена в Реестр российского ПО. Используемое мониторинговое оборудование имеет необходимые сертификаты и свидетельства, в том числе о внесении в реестр средств измерений (ФГИС «Аршин»).
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