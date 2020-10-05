УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:59

«МегаФон» оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга

УрБК, Москва, 28.07.2023. Компания «МегаФон» оснастила систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга. Благодаря решению на базе технологии интернета вещей фактический объем потребления воды отслеживается с высокой точностью. За счет автоматизации расчетов с управляющими компаниями выручка ресурсоснабжающей организации уже выросла более чем на 10%.

Как сообщает пресс-служба оператора связи, компания «Концессии водоснабжения — Геленджик», управляющая коммунальной инфраструктурой города, внедрила «Онлайн-мониторинг воды».

«На первом этапе под контролем «умных» счетчиков оказалось 100 объектов — гостиницы, частные и многоэтажные дома. В подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора были установлены специальные модули. Они замеряют общее потребление воды и в автоматическом режиме передают данные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение «МегаФона» реализовано на базе стандарта Nb-IoT на частоте 800 МГц, что обеспечивает высокое проникновение сигнала к узлам учета, которые находятся под землей. Информация передается на платформу по выделенному каналу связи, что гарантирует ее безопасность, и автоматически резервируется, поэтому в случае потери данные всегда можно восстановить.

«Данные с приборов учета передаются с почасовой разбивкой. Это помогает понять, как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу. Для курортного города это особенно важно, так как в туристический сезон схема потребления меняется», — говорится в сообщении.

По словам директора по развитию облачных и инфраструктурных решений «МегаФона» Александра Осипова, цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом является драйвером роста рынка интернета вещей.

«В этой сфере IoT-решения демонстрируют заметный эффект и позволяют быстро увидеть результат изменений. Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап — отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений — обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса», — отметил он.

«Цифровая трансформация водоканала — одно из ключевых направлений работы нашей компании. Мы стремимся к постоянному повышению эффективности и снижению убытков, возникающих в результате управления водопроводно-канализационным хозяйством города. Уже сегодня реализованы мероприятия по обучению работников и настроены процессы для работы в сервисах, разработанных МегаФоном. Также важно сказать, что программные решения позволят управлять продуктами МегаФона прямо из «сердца» компании — диспетчерской службы», — сказал директор компании «Концессии водоснабжения — Геленджик» Алексей Сорокин.

Отмечается, что в будущем с помощью онлайн-мониторинга также можно будет выявлять технические потери в результате аварий или незаконных врезок в трубы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.10.2020 «МегаФон»: На Среднем Урале более чем на 30% увеличился спрос на интернет вещей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2020. В Свердловской области в этом году предприятия активно переводят на дистанционный ...

25.06.2020 «МегаФон» разработал для водоканалов специальный IoT-продукт «Онлайн-мониторинг воды»

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2020. Компания «МегаФон» в рамках стратегии расширения портфеля IoT-продуктов запускает ...

18.07.2019 «МегаФон» запустил проект «Умное ЖКХ» на базе стандарта NB-IoT

УрБК, Москва, 18.07.2019. «МегаФон» представил решение «Умное ЖКХ», разработанное в рамках «интернета вещей» и ...

26.10.2018 Sim-карты «МегаФона» позволили перевести контроль качества питьевой воды на Урале в онлайн-режим

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. В Екатеринбурге и Челябинске контролировать качество питьевой воды для горожан помогают ...

11.07.2018 «МегаФон» и ММК заключили соглашение о сотрудничестве на «Иннопроме-2018»

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (675)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18