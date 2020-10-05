«МегаФон» оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга

УрБК, Москва, 28.07.2023. Компания «МегаФон» оснастила систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга. Благодаря решению на базе технологии интернета вещей фактический объем потребления воды отслеживается с высокой точностью. За счет автоматизации расчетов с управляющими компаниями выручка ресурсоснабжающей организации уже выросла более чем на 10%.



Как сообщает пресс-служба оператора связи, компания «Концессии водоснабжения — Геленджик», управляющая коммунальной инфраструктурой города, внедрила «Онлайн-мониторинг воды».



«На первом этапе под контролем «умных» счетчиков оказалось 100 объектов — гостиницы, частные и многоэтажные дома. В подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора были установлены специальные модули. Они замеряют общее потребление воды и в автоматическом режиме передают данные», — говорится в сообщении.



Отмечается, что решение «МегаФона» реализовано на базе стандарта Nb-IoT на частоте 800 МГц, что обеспечивает высокое проникновение сигнала к узлам учета, которые находятся под землей. Информация передается на платформу по выделенному каналу связи, что гарантирует ее безопасность, и автоматически резервируется, поэтому в случае потери данные всегда можно восстановить.



«Данные с приборов учета передаются с почасовой разбивкой. Это помогает понять, как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу. Для курортного города это особенно важно, так как в туристический сезон схема потребления меняется», — говорится в сообщении.



По словам директора по развитию облачных и инфраструктурных решений «МегаФона» Александра Осипова, цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом является драйвером роста рынка интернета вещей.



«В этой сфере IoT-решения демонстрируют заметный эффект и позволяют быстро увидеть результат изменений. Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап — отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений — обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса», — отметил он.



«Цифровая трансформация водоканала — одно из ключевых направлений работы нашей компании. Мы стремимся к постоянному повышению эффективности и снижению убытков, возникающих в результате управления водопроводно-канализационным хозяйством города. Уже сегодня реализованы мероприятия по обучению работников и настроены процессы для работы в сервисах, разработанных МегаФоном. Также важно сказать, что программные решения позволят управлять продуктами МегаФона прямо из «сердца» компании — диспетчерской службы», — сказал директор компании «Концессии водоснабжения — Геленджик» Алексей Сорокин.



Отмечается, что в будущем с помощью онлайн-мониторинга также можно будет выявлять технические потери в результате аварий или незаконных врезок в трубы.