УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:04

В рамках проекта «МегаФон Экология» оператор с помощью цифровой системы впервые будет контролировать качество воздуха на территории Узбекистана

УрБК, Москва, 12.04.2023. Компания «МегаФон» запустила цифровую систему контроля воздуха за рубежом. Комплекс автоматизированного мониторинга, включающий датчики пыли, газоанализаторы и метеостанцию, начал работать в узбекском городе Ахангаран. Оборудование установлено около социально значимого объекта инфраструктуры города — детского спортивного стадиона, сообщает пресс-служба сотового оператора.

В ходе мониторинга система отслеживает концентрацию в атмосферном воздухе взвешенных частиц, диоксида азота и серы, оксида углерода, а также замеряет показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра.

Замеры проводятся каждые пять минут, показатели в режиме реального времени передаются на сервер управления заказчику и визуализируются в личном кабинете, развернутом на платформе «МегаФон Экология». Также в автоматическом режиме настроена передача данных в контролирующий государственный орган Узбекистана — Госкомэкологию.

«Сегодня большинство стран активно развивает законодательство в области защиты окружающей среды, обязывая крупные промышленные предприятия устанавливать автоматические системы контроля промышленных выбросов, а также осуществлять мониторинг атмосферного воздуха населенных пунктов, на территории которых расположены предприятия. Справиться с этой задачей помогают цифровые решения. «МегаФон Экология» успешно работает в ряде российских регионов, мы рады, что теперь наше решение поможет и Узбекистану повышать качество воздуха, предотвращать аварийные ситуации и минимизировать экологические и экономические риски», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФон» Наталья Талдыкина.

Добавим, что платформу экомониторинга, работающую на базе технологии IoT (интернет вещей), оператор запатентовал в 2021 году. Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение было включено в реестр российского ПО.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.10.2018 Группа ЧТПЗ совершенствует мониторинг выбросов

Компания запустила систему автоматизированного контроля загрязняющих веществ ...

23.10.2018 Группа ЧТПЗ установила систему автоматизированного контроля загрязняющих веществ

УрБК, Первоуральск, 23.10.2018. Группа ЧТПЗ одним из первых предприятий в отечественной металлургии запустила систему ...

31.01.2013 ОАО «СинТЗ» приобрело передвижную лабораторию для контроля состояния атмосферного воздуха

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2013. ОАО «Синарский трубный завод», входящий в состав ОАО «Трубная металлургическая ...

19.03.2012 В атмосферном воздухе в Екатеринбурге зафиксировано уменьшение содержания диоксида серы и диоксида азота

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2012. В 2011 году в Екатеринбурге превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации ...

12.10.2010 В Екатеринбурге превышено содержание оксида и диоксида азота, оксида углерода и пыли

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2010. В Екатеринбурге отмечено превышение нормативов содержания в атмосферном воздухе оксида ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.117.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»17.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска13.03.2023На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге построят торгово-офисный центр
Архив новостей
Апрель 2023 (271)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18