В рамках проекта «МегаФон Экология» оператор с помощью цифровой системы впервые будет контролировать качество воздуха на территории Узбекистана

УрБК, Москва, 12.04.2023. Компания «МегаФон» запустила цифровую систему контроля воздуха за рубежом. Комплекс автоматизированного мониторинга, включающий датчики пыли, газоанализаторы и метеостанцию, начал работать в узбекском городе Ахангаран. Оборудование установлено около социально значимого объекта инфраструктуры города — детского спортивного стадиона, сообщает пресс-служба сотового оператора.
В ходе мониторинга система отслеживает концентрацию в атмосферном воздухе взвешенных частиц, диоксида азота и серы, оксида углерода, а также замеряет показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра.
Замеры проводятся каждые пять минут, показатели в режиме реального времени передаются на сервер управления заказчику и визуализируются в личном кабинете, развернутом на платформе «МегаФон Экология». Также в автоматическом режиме настроена передача данных в контролирующий государственный орган Узбекистана — Госкомэкологию.
«Сегодня большинство стран активно развивает законодательство в области защиты окружающей среды, обязывая крупные промышленные предприятия устанавливать автоматические системы контроля промышленных выбросов, а также осуществлять мониторинг атмосферного воздуха населенных пунктов, на территории которых расположены предприятия. Справиться с этой задачей помогают цифровые решения. «МегаФон Экология» успешно работает в ряде российских регионов, мы рады, что теперь наше решение поможет и Узбекистану повышать качество воздуха, предотвращать аварийные ситуации и минимизировать экологические и экономические риски», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФон» Наталья Талдыкина.
Добавим, что платформу экомониторинга, работающую на базе технологии IoT (интернет вещей), оператор запатентовал в 2021 году. Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение было включено в реестр российского ПО.
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