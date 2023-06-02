Официальный курс доллара США вырос на 45 коп., евро снизился на 6 коп.

УрБК, Москва, 06.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 45,38 коп., до 81,32 руб., евро снизился на 6,92 коп., до 87,03 руб.