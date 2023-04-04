УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:43

Режевская и Первоуральская типографии будут проданы на аукционах

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Режевская и Первоуральская типографии будут приватизированы. Об этом сообщает министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Реализация 100% акций предприятий пройдет в формате электронных торгов. Они пройдут на торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» 24 июля в 08.00 мск. Прием заявок продлится до 28 июня 20.00 мск.

Для Режевской типографии стартовая цена составит 52 млн 357 тыс. руб. с шагом в 261 тыс. 758 руб. Для Первоуральской — 85 млн 682 тыс. с шагом в 428 тыс. 410 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.04.2023 В Екатеринбурге пройдут восемь аукционов на размещение рекламных конструкций на общую сумму более 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В Екатеринбурге объявлены восемь аукционов на право заключить договор об установке ...

03.03.2023 В Екатеринбурге стартовали пять аукционов на размещение рекламных конструкций на общую сумму более 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Екатеринбурге объявлены пять аукционов на право заключить договор об установке ...

01.09.2016 Режевскую типографию выставили на торги за 72,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2016. Фонд имущества Свердловской области объявил аукцион по продаже акций ОАО «Режевская ...

29.01.2016 Свердловские власти выставили на продажу типографии в Нижнем Тагиле и Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2016. Свердловские власти выставили на продажу две типографии: в Нижнем Тагиле и ...

12.03.2012 Красноуфимская и Ревдинская типографии присоединены к ГУП СО «Первоуральская типография»

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2012. ГУП СО «Красноуфимская типография» и ГУП СО «Ревдинская типография» присоединены к ГУП ...

Популярные новости
22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга12.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить информационную работу о льготах по газификации12.05.2023В Екатеринбурге с 12 по 14 мая из-за ярмарки выходного дня будет закрыта автомобильная парковка на площади 1905 года
Архив новостей
Июнь 2023 (106)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18