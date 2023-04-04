Режевская и Первоуральская типографии будут проданы на аукционах

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Режевская и Первоуральская типографии будут приватизированы. Об этом сообщает министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.



Реализация 100% акций предприятий пройдет в формате электронных торгов. Они пройдут на торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» 24 июля в 08.00 мск. Прием заявок продлится до 28 июня 20.00 мск.



Для Режевской типографии стартовая цена составит 52 млн 357 тыс. руб. с шагом в 261 тыс. 758 руб. Для Первоуральской — 85 млн 682 тыс. с шагом в 428 тыс. 410 руб.