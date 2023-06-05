Каменск-Уральская типография выставлена на продажу

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. ОАО «Каменск-Уральская типография» будет приватизировано. Об этом сообщает министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.



В собственность типографии входят два земельных участка в Каменске-Уральском и Асбесте, 15 нежилых зданий и помещений общей площадью 6 тыс. 419 кв. м. На продажу выставлены 100% (57 тыс. 836) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. за штуку. Стартовая цена — 124 млн 367 тыс. руб.



Реализация акций предприятий пройдет в формате электронных торгов. Они пройдут на торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» 29 июня в 08.00 мск. Прием заявок продлится до 14.00 мск 26 июня.



Добавим, что ранее на аукционы были выставлены Режевская и Первоуральская типографии.