В Екатеринбурге стартовали пять аукционов на размещение рекламных конструкций на общую сумму более 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Екатеринбурге объявлены пять аукционов на право заключить договор об установке рекламных конструкций в виде суперсайтов. Об этом сообщается на сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
Объекты находятся по следующим адресам: проспект Космонавтов, 203, улица Луганская, 59д, Сибирский тракт дублер, 21 (позиция № 2), развязка Сибирского тракта/ул. 40-летия Комсомола, автодорога Екатеринбург — аэропорт Кольцово (съезд на улицу Чистая). Для последнего стартовая цена аукциона составит 281,4 тыс. руб. Для остальных — 309 тыс. 540 руб.
Прием заявок на участие в торгах продлится до 10 апреля. Подать их можно на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Аукцион пройдет на этой же площадке 13 апреля в 11.00.
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