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В Екатеринбурге пройдут аукционы на размещение шести рекламных конструкций на ЕКАД стоимостью более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) объявило шесть аукционов на право заключить договор об установке рекламных конструкций в виде суперсайтов в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Объекты находятся на разных участках Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Цена аукциона для рекламных конструкций на суперсайтах стартует от 180,096 тыс. руб. до 309,5 тыс. руб.

Прием заявок продлится до 24 июля 2023 года. Оформить их можно на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Аукцион пройдет на этой же площадке 28 июля в 09.00.

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