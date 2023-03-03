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В Екатеринбурге пройдут восемь аукционов на размещение рекламных конструкций на общую сумму более 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В Екатеринбурге объявлены восемь аукционов на право заключить договор об установке рекламных конструкций в виде билбордов и суперсайтов. Об этом сообщается на сайте министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Объекты находятся на разных участках Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Стартовая цена аукциона для рекламных конструкций на билбордах составляет 92,9 тыс. руб., на суперсайтах — варьируется от 180,1 до 309,6 тыс. руб.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 5 мая. Подать их можно на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Аукцион пройдет на этой же площадке 12 мая в 11.00.

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