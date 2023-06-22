В Екатеринбурге пройдут аукционы на размещение восьми рекламных билбордов на сумму более 500 тыс. рублей

Материалы по теме

В Екатеринбурге пройдут аукционы на размещение шести рекламных конструкций на ЕКАД стоимостью более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...

В Екатеринбурге пройдут восемь аукционов на размещение рекламных конструкций на общую сумму более 1,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В Екатеринбурге объявлены восемь аукционов на право заключить договор об установке ...

В Екатеринбурге стартовали пять аукционов на размещение рекламных конструкций на общую сумму более 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Екатеринбурге объявлены пять аукционов на право заключить договор об установке ...

МУГИСО объявило аукционы на установку рекламных конструкций в Екатеринбурге на сумму в 390 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2022. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) ...

Фонд имущества объявил аукцион на установку рекламных конструкций в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Фонд имущества Свердловской области объявил аукцион в электронной форме на право ...