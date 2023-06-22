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В Екатеринбурге пройдут аукционы на размещение восьми рекламных билбордов на сумму более 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) объявило восемь аукционов на право заключить договор об установке рекламных конструкций в виде билбордов в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Объекты располагаются на участках трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Ново-Московском тракте и улице Минометчиков. В трех случаях стартовая цена составляет 46 тыс. 431 руб., в пяти — 84 тыс. 420 руб.

Прием заявок продлится до 25 сентября 2023 года. Оформить их можно на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Аукцион пройдет на этой же площадке 28 сентября в 09.00.
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