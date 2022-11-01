В России с сентября вступит в силу обновленный список подлежащих штрафу неисправностей автомобиля

УрБК, Москва, 05.06.2023. В России с 1 сентября вступит в силу обновленный список неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспорта. На основании этого документа ГИБДД сможет штрафовать водителей, управляющих автомобилями с такими поломками, сообщает «Коммерсантъ».



С июня по август будет запрещено использовать шипованные шины — штраф 500 руб. С декабря по февраль нельзя использовать летнюю резину на легковых автомобилях (M1) и легких грузовиках (M1). При управлении другими видами грузовиков (N 2, N 3) и автобусами при отсутствии зимних шин необходимо иметь цепи противоскольжения.



Запрещено управлять транспортом, у которого не работают или загрязнены световые приборы. Нельзя использовать в фарах и фонарях источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации». Не допускается езда с неработающей антиблокировочной системой ABS. Под запретом установка «дополнительных предметов», которые ограничивают обзор водителю.