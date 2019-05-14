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Минпромторг: Ослабление рубля и повышение цен на каучук не скажутся на стоимости зимних шин

УрБК, Москва, 29.08.2023. Минпромторг заявил, что, несмотря на рост курса валют и повышение цен на каучук, россиянам не стоит опасаться увеличения стоимости зимних шин в этом сезоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Доля натурального каучука из стран Азии в производстве легковых шин составляет около 5%. Рост курса рубля и удорожание натурального каучука не окажет существенного влияния на себестоимость легковых шин. Например, рост стоимости натурального каучука на 30% приводит к росту себестоимости шины на 1,5%», — говорится в сообщении.

Эксперты также добавили, что большая часть сырья для производства отечественных шин — 95% компонентов — закупается за рубли. Кроме того, в ведомстве уточнили, что зимние шины производители изготавливают летом, а потому на данный момент их производство на этот сезон завершается.
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