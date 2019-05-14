Минпромторг: Ослабление рубля и повышение цен на каучук не скажутся на стоимости зимних шин

Материалы по теме

Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в 0,1% из-за ожидаемого урожая

УрБК, Москва, 14.05.2019. В августе ожидается спад цен на 0,1% из-за прогнозируемого урожая, сообщают «Известия» со ...

Ослабление рубля может привести к дальнейшему снижению спроса на загрантуры

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2015. Новый виток роста стоимости иностранной валюты и девальвации рубля не окажет ...

В Екатеринбурге в начале 2015 года на 10-15% подорожают автомобильные шины

УрБК, Москва, 12.12.2014. Екатеринбургские продавцы автомобильных шин готовятся к поднятию цен. Пока дороже стали ...

TUI Travel сократил число продаваемых зимних туров на 30%

УрБК, Москва, 06.10.2014. TUI Travel сократил число продаваемых зимних туров на 30%. Об этом сообщает Ассоциация ...

В Омске произошел взрыв на каучуковом заводе

На заводе «Омский каучук» 6 марта произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека, сообщает РИА Новости ...