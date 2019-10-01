Российские банки начали рекламировать кредиты с формально низкими ставками

УрБК, Москва, 02.06.2023. Крупнейшие российские банки начали рекламировать кредитные продукты по формальным ставкам в 3-4% годовых. Однако вместе со всеми дополнительными условиями кредитования она может превысить 30%. В Банке России отмечают, что финансовые организации начали прибегать к подобным недобросовестным маркетинговым практикам из-за острой конкуренции, сообщает «Коммерсантъ».



О запуске кредитных продуктов по ставкам в размере 4% объявляли ВТБ, «Сбер», ГПБ, Альфа и другие. При этом они избегают обсуждения разницы между рекламой и реальной стоимостью продукта. В «Газпромбанке» признали, что на деле максимальная ставка без страховки может достичь 31,4% годовых. У «Сбера» ставка в 4% доступна только первый месяц, а затем она вырастет до 12,5%.



Банк России отмечает, что в марте средневзвешенная ставка по займам в рублях находилась в диапазоне от 12% до 30%. Эксперты подчеркивают, что кредиты под 3-4% годовых — это только маркетинговый трюк, и на деле выдавать подобные займы нецелесообразно.