Российские банки начали рекламировать кредиты с формально низкими ставками

УрБК, Москва, 02.06.2023. Крупнейшие российские банки начали рекламировать кредитные продукты по формальным ставкам в 3-4% годовых. Однако вместе со всеми дополнительными условиями кредитования она может превысить 30%. В Банке России отмечают, что финансовые организации начали прибегать к подобным недобросовестным маркетинговым практикам из-за острой конкуренции, сообщает «Коммерсантъ».
О запуске кредитных продуктов по ставкам в размере 4% объявляли ВТБ, «Сбер», ГПБ, Альфа и другие. При этом они избегают обсуждения разницы между рекламой и реальной стоимостью продукта. В «Газпромбанке» признали, что на деле максимальная ставка без страховки может достичь 31,4% годовых. У «Сбера» ставка в 4% доступна только первый месяц, а затем она вырастет до 12,5%.
Банк России отмечает, что в марте средневзвешенная ставка по займам в рублях находилась в диапазоне от 12% до 30%. Эксперты подчеркивают, что кредиты под 3-4% годовых — это только маркетинговый трюк, и на деле выдавать подобные займы нецелесообразно.
УрБК, Москва, 01.10.2019. С 1 октября ряд крупнейших российских банков решил снизить ипотечные ставки, сообщает РИА ...25.07.2014 ЦБ: в июне российские банки увеличили ставки по краткосрочным вкладам в рублях
УрБК, Москва, 25.07.2014. Средневзвешенные ставки российских банков по рублевым депозитам частных лиц в основном ...25.04.2014 ОАО «Сбербанк России» повысило ставки по кредитам МСБ
УрБК, Москва, 25.04.2014. Сбербанк России увеличил процентные ставки по кредитным программам для малого бизнеса на 0,04 ...22.11.2010 Максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших кредитных организациях РФ опустилась до 8,46% годовых
УрБК, Москва, 22.11.2010. Ставки по вкладам в российских банках вновь начали снижаться. Максимальная ставка по вкладам ...10.11.2010 Максимальная ставка по вкладам в банках РФ сохраняется на уровне 8,5% годовых
УрБК, Москва, 10.11.2010. Ставки по вкладам в российских банках не снижаются второй месяц подряд. Максимальная ставка ...