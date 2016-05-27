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Аналитики «Финама» оценили дивидендную политику Сбера и ВТБ

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов рассказал УрБК о дивидендной политике крупнейших российских банков — Сбера и ВТБ. По его мнению, они схожи, хотя есть и определенные нюансы.

Аналитики «Финама» оценили дивидендную политику Сбера и ВТБ
Фото предоставлено пресс-службой ФГ «Финам»

«Как и для всех госкомпаний, предполагается направление на выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО, при условии соблюдения нормативов достаточности капитала. Для Сбера, в частности, критерием выплаты дивидендов является поддержание достаточности общего капитала Группы по РПБУ на уровне не менее 13,3%. В случае с ВТБ ситуация с расчетом дивидендов, правда, несколько осложняется наличием двух выпусков неторгуемых привилегированных акций: выплаты осуществляются по принципу «равной дивидендной доходности» по всем типам бумаг», — заявил Игорь Додонов.

Он отметил, что Сбер является безусловным лидером по стабильности дивидендных выплат среди ведущих отечественных банков. за последние пять лет не выплачивал дивиденды лишь однажды, в 2022 году, после эскалации украинского кризиса и последовавшим за этим событиями.

«В нынешнем году ведущий российский банк вновь не подвел: по итогам 2024 г. будут выплачены рекордные дивиденды в размере 34,8 руб. на АО и АП, что соответствует довольно высокой для столь крупной «голубой фишки» доходности в районе 11%. При этом я рассчитываю, что благодаря сильному бренду, положению в секторе и эффективной бизнес-модели Сбер продемонстрирует положительную динамику прибыли и по итогам текущего года, а прочная капитальная позиция позволит ему продолжить выплачивать щедрые дивиденды», — рассказал аналитик ФГ «Финам».

Он добавил, что на противоположном конце спектра долгое время находился ВТБ, второй по величине российский банк, который не платил дивиденды последние три года, главным образом, из-за уязвимой капитальной позиции.

«Однако в апреле руководство банка неожиданно объявило крупные дивиденды за 2024 г. в размере 25,48 руб. на АО, с доходностью более 20%, а в конце июня акционеры утвердили их. Правда, есть у этого и своя цена: для восполнения капитала ВТБ скорее всего придется прибегнуть к очередной допэмиссии акций, что вряд ли понравится инвесторам. Кроме того, регулярность дивидендных выплат в будущем вовсе не гарантирована. В связи с этим не исключено, что «дивидендный гэп» в акциях ВТБ будет закрываться довольно долго», — полагает Игорь Додонов.
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