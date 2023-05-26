Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,33%

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 по 29 мая выросли на 0,25% и составили 61,66 руб. за литр.
Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,33%, до 47,05 руб. Бензин АИ-95 — на 0,29%, до 50,69 руб.
Стоимость дизельного топлива за указанный период не изменилась и составила 59,37 руб.
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