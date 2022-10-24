Ущерб российской экономике от коронавируса в 2022 году превысил 1,6 трлн рублей

УрБК, Москва, 02.06.2023. Ущерб российской экономике от коронавируса в 2022 году превысил 1,6 трлн руб. Такую оценку дал Роспотребнадзор на основе прямых медицинских расходов и непрямых потерь экономики, сообщает «Коммерсантъ».



К прямым медицинским расходам относятся траты на медицинское обслуживание. В центральном научно-исследовательском институте эту сумму оценили в 761,9 млрд руб. Она получилась в результате подсчета абсолютного числа заразившихся по степеням тяжести и стоимости одного случая в зависимости от тяжести заболевания.



Если рассчитывать прямые расходы по данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования о средней стоимости одного случая COVID-19 без учета степени тяжести и коэффициента дифференциации регионов, то прямые расходы выйдут на уровень 1,349 трлн руб. Роспотребнадзор выбрал для расчета среднее число — 1,1 трлн руб.



К непрямым потерям экономики относят потерю рабочего времени при лечении человека и при его смерти. Однако первый показатель Роспотребнадзор не смог посчитать из-за недостаточного объема данных. Предварительная оценка только по потере лет жизни в случае летального исхода составила 0,5 трлн руб.