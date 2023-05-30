Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 7 коп.

УрБК, Москва, 02.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 июня 2023 года. Курс долл. США снизился на 2,85 коп., до 80,96 руб., евро вырос на 7,55 коп., до 86,57 руб.