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В Свердловской области остаются активны 23 лесных пожара

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. По итогам 1 июня в Свердловской области остаются активны 23 лесных пожара общей площадью 5,2 тыс. га. Из них 17 локализованы на площади 4,3 тыс. га. За минувший день потушено 12 природных возгораний, сообщает департамент информационной политики региона.

В борьбе с огнем участвуют 900 человек: сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств, лесопользователи. Задействовано более 140 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы и спецавиация.

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