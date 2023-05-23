На Среднем Урале за сутки потушены 13 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. В Свердловской области на утро 24 мая остаются активны 24 природных пожара общей площадью 3,6 тыс. Га. Из них 16 локализованы на площади 2 тыс. Га, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.



За прошедшие сутки, 23 мая, было потушено 13 возгораний.



Сейчас в борьбе с огнем участвуют 900 человек: сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств. Задействовано примерно 150 единиц спецтехники: бульдозеры, тракторы, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, авиация.