В Свердловской области активны 19 природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. По состоянию на утро 31 мая в Свердловской области остаются активны 19 лесных пожаров общей площадью 3,8 тыс. га. Из них 10 локализованы на площади 1,3 тыс. га. За минувшие сутки потушены 15 природных возгораний, сообщает департамент информационной политики региона.
В борьбе с огнем участвуют более 850 человек: сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств, арендаторы. Задействовано свыше 130 единиц техники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, спецавиация.
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