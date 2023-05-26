В Свердловской области остаются активны 13 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. По состоянию на утро 29 мая в Свердловской области остаются активны 13 лесных пожаров общей площадью 2,8 тыс. га. Из них семь локализованы на площади 439 га, сообщает департамент информационной политики региона.



За минувшие сутки было потушено 10 природных возгораний площадью 534 га. В борьбе с огнем участвуют более 700 человек и 80 единиц спецтехники. Применяется спецавиация.