УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. По состоянию на утро 29 мая в Свердловской области остаются активны 13 лесных пожаров общей площадью 2,8 тыс. га. Из них семь локализованы на площади 439 га, сообщает департамент информационной политики региона.
За минувшие сутки было потушено 10 природных возгораний площадью 534 га. В борьбе с огнем участвуют более 700 человек и 80 единиц спецтехники. Применяется спецавиация.
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. По состоянию на утро 26 мая в Свердловской области активны 19 лесных пожаров общей ...25.05.2023 В Свердловской области горят 6,2 тыс. га лесов
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Свердловской области на утро 25 мая остаются активны 19 лесных пожаров общей площадью ...24.05.2023 На Среднем Урале за сутки потушены 13 лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. В Свердловской области на утро 24 мая остаются активны 24 природных пожара общей ...23.05.2023 На Среднем Урале за сутки потушено 22 природных пожара
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. В Свердловской области за сутки 22 мая было потушено 22 лесных пожара на площади 1,8 ...22.05.2023 В Свердловской области остаются активны 35 лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Свердловской области за сутки было потушено 19 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. Га. ...