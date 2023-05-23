Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель Рослесхоза Иван Советников организовали совещание по оперативной ситуации с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«Задача — дать установки по борьбе с возгораниями на территории региона, а также по усиленному контролю за соблюдением противопожарных правил», — говорится в сообщении.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
К моменту встречи в борьбе с огнем на Среднем Урале были задействованы более 1 тыс. человек и 2 тыс. 223 единицы техники. Также привлекается спецавиация: с 5 по 24 мая выполнено 825 сбросов воды. Общий налет на ликвидации природных возгораний достиг 507 часов.
В ближайшее время глава региона намерен провести совещание с арендаторами земельных участков. К тем, кто не принимает участие в ликвидации пожаров и профилактике их возникновения, будут приняты меры — вплоть до отзыва участков.
Напомним, в регионе на утро 24 мая остаются активны 24 природных пожара общей площадью 3,6 тыс. Га. За прошедшие сутки, 23 мая, было потушено 13 возгораний.
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