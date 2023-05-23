УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:37

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель Рослесхоза Иван Советников организовали совещание по оперативной ситуации с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Задача — дать установки по борьбе с возгораниями на территории региона, а также по усиленному контролю за соблюдением противопожарных правил», — говорится в сообщении.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

К моменту встречи в борьбе с огнем на Среднем Урале были задействованы более 1 тыс. человек и 2 тыс. 223 единицы техники. Также привлекается спецавиация: с 5 по 24 мая выполнено 825 сбросов воды. Общий налет на ликвидации природных возгораний достиг 507 часов.

В ближайшее время глава региона намерен провести совещание с арендаторами земельных участков. К тем, кто не принимает участие в ликвидации пожаров и профилактике их возникновения, будут приняты меры — вплоть до отзыва участков.

Напомним, в регионе на утро 24 мая остаются активны 24 природных пожара общей площадью 3,6 тыс. Га. За прошедшие сутки, 23 мая, было потушено 13 возгораний.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:20 На Среднем Урале за сутки потушены 13 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. В Свердловской области на утро 24 мая остаются активны 24 природных пожара общей ...

23.05.2023 На Среднем Урале за сутки потушено 22 природных пожара

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. В Свердловской области за сутки 22 мая было потушено 22 лесных пожара на площади 1,8 ...

22.05.2023 В Свердловской области остаются активны 35 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Свердловской области за сутки было потушено 19 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. Га. ...

12.05.2023 На Среднем Урале за прошедшие сутки потушено 33 и локализовано 18 природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Свердловской области за прошедшие сутки было ликвидировано 33 природных возгорания на ...

20.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах
Архив новостей
Май 2023 (529)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18