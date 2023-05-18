Сотрудникам Уральской авиалесоохраны предоставят новые лесопатрульные комплексы для тушения пожаров

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Сотрудники Уральской авиалесоохраны получат порядка пяти новых лесопатрульных комплексов для ликвидации природных пожаров. Комплексы будут на базе автомобилей «УАЗ», оборудованных специальными инструментами в рамках нацпроекта «Экология».



Как сообщает департамент информполитики региона, парк лесопожарной техники авиабазы уже обновлен на 96%. В том числе 1,1 тыс. специалистов были предоставлены новые тракторы, бульдозеры, вездеходы, катера и прочая техника.



«Созданная система мониторинга позволяет выявлять возгорания в лесах и направлять людей и технику на их тушение в течение первых суток. Так происходит и сегодня, когда специалисты Уральской авиабазы, МЧС и лесничие, объединив усилия, ликвидируют природные пожары», — говорится в сообщении.



С начала года в Свердловской области устранено 511 лесных пожаров на общей площади 197,5 тыс. Га. Только за последний месяц без дождя и при сильном ветре ликвидировано 336 лесных пожаров.



Напомним, в регионе на утро 24 мая остаются активны 24 природных пожара общей площадью 3,6 тыс. Га. За прошедшие сутки, 23 мая, было потушено 13 возгораний.