На приобретение для свердловских лесничеств 19 новых внедорожников из федерального бюджета было направлено более 27 млн рублей

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в 2023 году

В этом году на приобретение лесопожарной техники и оборудования в УрФО выделено более 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2012. В 2012 году на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в ...