На приобретение для свердловских лесничеств 19 новых внедорожников из федерального бюджета было направлено более 27 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Лесничества Свердловской области получили 19 новых внедорожников для патрулирования. На закупку автомобилей из федерального бюджета региону было направлено более 27 млн руб., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
«В Свердловской области большое внимание уделяется сохранению лесов, в частности, вопросам незаконных рубок и контролю за лесопожарной обстановкой. Все лесничества задействованы в сводном плане тушения лесных пожаров. В первую очередь, направляем автомобили в лесничества, где была сложная обстановка в этом пожароопасном сезоне. Именно усиленная рейдовая работа в прошедшие дни позволила не допустить осложнения лесопожарной обстановки в регионе», — сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
На сегодняшний день все 30 лесничеств региона обеспечены современными автомобилями. Новые внедорожники усилят парк лесопатрульной техники. Благодаря полному приводу и высокому дорожному просвету машины способны передвигаться по труднодоступным участкам — это повышает эффективность патрулирования лесного фонда.
За последние несколько лет парк лесопожарной техники в регионе был обновлен на 96%. В этом году планируется закупить не менее пяти лесопатрульных комплексов, оборудованных средствами пожаротушения.
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