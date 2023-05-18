Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья

УрБК, Челябинск, 01.06.2023. Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья. При этом средняя стоимость такой квартиры в апреле 2023 года составила 2,6 млн руб., говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Что касается «однушек» на первичном рынке недвижимости Челябинска, жителю города в среднем понадобится 71 зарплата для приобретения такого жилья. Его средняя стоимость в апреле этого года составила 3,6 млн руб.
При этом средняя зарплата жителей Челябинска составляет 50 тыс. 104 руб.
Уточняется, что в качестве средней зарплаты жителей городов заявлен показатель Росстата по регионам в 2022 году.
Отметим, что в среднем по стране «однушка» на первичном рынке обходится в 78 месячных зарплат при средней стоимости такой квартиры в 5,1 млн руб. и усредненной зарплате в 65 тыс. 338 руб. На вторичном — в 57 окладов при средней стоимости квартиры в 3,7 млн руб.
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