Жителям Екатеринбурга понадобятся 83 средние зарплаты для покупки «однушки» на первичном рынке жилья

Жителям Екатеринбурга понадобятся 74 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья. При этом средняя стоимость такой квартиры в апреле 2023 года составила 4,1 млн руб., говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Что касается «однушек» на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга, жителю города в среднем понадобятся 83 зарплаты для приобретения такого жилья. Его средняя стоимость в апреле этого года составила 4,6 млн руб.
При этом средняя зарплата жителей Екатеринбурга составляет 55 тыс. 308 руб.
Уточняется, что в качестве средней зарплаты жителей городов заявлен показатель Росстата по регионам в 2022 году.
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