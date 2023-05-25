УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:23

Жителям Екатеринбурга понадобятся 83 средние зарплаты для покупки «однушки» на первичном рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Жителям Екатеринбурга понадобятся 74 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья. При этом средняя стоимость такой квартиры в апреле 2023 года составила 4,1 млн руб., говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Что касается «однушек» на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга, жителю города в среднем понадобятся 83 зарплаты для приобретения такого жилья. Его средняя стоимость в апреле этого года составила 4,6 млн руб.

При этом средняя зарплата жителей Екатеринбурга составляет 55 тыс. 308 руб.

Уточняется, что в качестве средней зарплаты жителей городов заявлен показатель Росстата по регионам в 2022 году.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.05.2023 В Челябинске средняя цена «квадрата» недвижимости на вторичном рынке за год выросла на 17,3%

УрБК, Челябинск, 25.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в ...

25.05.2023 В Екатеринбурге жилье на первичном рынке на 8% дороже «вторички»

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке ...

18.05.2023 «Авито»: Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 19%

УрБК, Челябинск, 18.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле 2023 ...

18.05.2023 «Авито»: В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости за год выросла на 7%

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле ...

30.12.2021 Средняя цена однокомнатной квартиры в новостройках Екатеринбурга достигла 4,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.12.2021. Средняя цена однокомнатной квартиры на рынке новостроек Екатеринбурга в конце декабря ...

Популярные новости
05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах05.05.2023Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
Архив новостей
Июнь 2023 (34)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18