В Свердловской области на 80,2% вырос спрос на новые китайские автомобили

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В мае 2023 года спрос на новые китайские автомобили в Свердловской области вырос на 80,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайские машины с пробегом стали на 57,8% более востребованными. Средний ценник на подобный транспорт составил 2 млн 940 тыс. руб. и 525 тыс. руб. соответственно. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».



В целом по России спрос на новые китайские автомобили вырос на 311,6%, с пробегом — на 51,8%. Доля нового транспорта в структуре предложения составила 41,2% против 11,2% в мае 2022 года. Для подержанных моделей эти показатели составляют 3,1% и 2% соответственно.



«За прошедший год выросла не только доля предложения авто из Поднебесной, но и покупательский интерес к таким автомобилям: количество объявлений о продаже авто китайских брендов растет равномерно повышению спроса. Современные технические характеристики и растущее качество сборки повышают уровень доверия со стороны покупателей. Так, согласно результатам опроса «Авито Авто», проведенного в августе 2022 года, 25% автовладельцев предпочтут новый китайский автомобиль европейскому авто с пробегом», — отмечают авторы исследования.