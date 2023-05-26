УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:03

В Свердловской области на 80,2% вырос спрос на новые китайские автомобили

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. В мае 2023 года спрос на новые китайские автомобили в Свердловской области вырос на 80,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайские машины с пробегом стали на 57,8% более востребованными. Средний ценник на подобный транспорт составил 2 млн 940 тыс. руб. и 525 тыс. руб. соответственно. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

В целом по России спрос на новые китайские автомобили вырос на 311,6%, с пробегом — на 51,8%. Доля нового транспорта в структуре предложения составила 41,2% против 11,2% в мае 2022 года. Для подержанных моделей эти показатели составляют 3,1% и 2% соответственно.

«За прошедший год выросла не только доля предложения авто из Поднебесной, но и покупательский интерес к таким автомобилям: количество объявлений о продаже авто китайских брендов растет равномерно повышению спроса. Современные технические характеристики и растущее качество сборки повышают уровень доверия со стороны покупателей. Так, согласно результатам опроса «Авито Авто», проведенного в августе 2022 года, 25% автовладельцев предпочтут новый китайский автомобиль европейскому авто с пробегом», — отмечают авторы исследования.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.05.2023 «Авито Авто»: Спрос на новые автомобили в России в мае вырос на 57%

УрБК, Москва, 26.05.2023. С 1 по 24 мая 2023 года спрос на новые автомобили в России на «Авито Авто» вырос на 57,3% по ...

16.03.2023 Ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа в Екатеринбурге вырос на 113%

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа на платформе «Авито ...

10.03.2023 В Свердловской области доля новых китайских автомобилей на рынке достигла 26%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. В Свердловской области за январь-февраль доля китайских машин на рынке новых ...

30.11.2022 На авторынке Екатеринбурга заметно выросла доля китайских брендов

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. На рынке новых автомобилей Екатеринбурга доля китайских автомобильных брендов в ...

23.08.2022 Спрос жителей Екатеринбурга на новые автомобили на вторичном рынке вырос почти на 10%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Спрос жителей Екатеринбурга на новые автомобили в июле вырос на 9,7% по сравнению с ...

Популярные новости
05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах05.05.2023Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
Архив новостей
Июнь 2023 (34)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18