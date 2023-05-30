Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро снизился на 1 коп.

УрБК, Москва, 01.06.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2023 года. Курс долл. США вырос на 30,70 коп., до 80,99 руб., евро снизился на 1,10 коп., до 86,50 руб.