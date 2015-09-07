Чистая прибыль крупнейших МФО выросла почти в два раза

УрБК, Москва, 31.05.2023. По итогам января-марта 2023 года чистые процентные доходы 30 крупнейших микрофинансовых организаций (МФО), раскрывших отчетность, составили 14,17 млрд руб. Это на 39% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль выросла почти в два раза — до 6,11 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Иволги Капитал».



На росте показателей сказалось снижение резервов, процентных расходов и расходов на аренду. Последнее может быть связано с трендом на переход в интернет-сегмент.



По данным Банка России, в I квартале выдачи микрокредитов выросли на 3%, до 216 млрд руб. В основном увеличение обеспечено за счет POS-займов — тех, которые берутся в магазине на определенный товар. Их показатели выросли на 46% по объему и на 30% — по количеству заключенных договоров.



Участники рынка предполагают, что по итогам шести месяцев 2023 года МФО могут побить рекорд прибыли, который был установлен в июле-декабре 2022 года, — 26,7 млрд руб. Но в следующем году маржинальность бизнеса может снизиться из-за ограничения предельной ставки и уменьшения макропруденциальных лимитов.