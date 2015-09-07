УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:06

Чистая прибыль крупнейших МФО выросла почти в два раза

По итогам января-марта 2023 года чистые процентные доходы 30 крупнейших микрофинансовых организаций (МФО), раскрывших отчетность, составили 14,17 млрд руб. Это на 39% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль выросла почти в два раза — до 6,11 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Иволги Капитал».

На росте показателей сказалось снижение резервов, процентных расходов и расходов на аренду. Последнее может быть связано с трендом на переход в интернет-сегмент.

По данным Банка России, в I квартале выдачи микрокредитов выросли на 3%, до 216 млрд руб. В основном увеличение обеспечено за счет POS-займов — тех, которые берутся в магазине на определенный товар. Их показатели выросли на 46% по объему и на 30% — по количеству заключенных договоров.

Участники рынка предполагают, что по итогам шести месяцев 2023 года МФО могут побить рекорд прибыли, который был установлен в июле-декабре 2022 года, — 26,7 млрд руб. Но в следующем году маржинальность бизнеса может снизиться из-за ограничения предельной ставки и уменьшения макропруденциальных лимитов.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 12:21 Чистая прибыль крупнейших МФО выросла почти в два раза

УрБК, Москва, 31.05.2023. По итогам января-марта 2023 года чистые процентные доходы 30 крупнейших микрофинансовых ...

07.09.2015 Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 8 месяцев сократилась в 2,3 раза

Чистая прибыль ОАО «Сбербанк России» по РСБУ за 8 месяцев 2015 года составила 112,0 млрд. руб. против 252,6 млрд. руб. ...

05.06.2015 С начала года чистая прибыль Сбербанка упала в 2,6 раза

Чистая прибыль Сбербанка за январь — май 2015-го составила 59,4 млрд руб. против 155,3 млрд за аналогичный период ...

05.06.2015 С начала года чистая прибыль Сбербанка упала в 2,6 раза

УрБК, Москва, 05.06.2015. Чистая прибыль Сбербанка за январь-май 2015 составила 59,4 млрд руб. против 155,3 млрд за ...

13.03.2015 В 2014 году чистая прибыль группы ВТБ по МСФО упала в 125 раз

УрБК, Москва, 13.03.2015. По итогам 2014 года чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась в 125 раз и составила 0,8 млрд ...

Популярные новости
05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах05.05.2023Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
Архив новостей
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18